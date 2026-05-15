El Hospital Can Misses revisará su sistema de seguridad tras la agresión sexual sufrida por una paciente

Archivo - Urgencias del Hospital Can Misses, recurso - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Can Misses (Eivissa) revisará su sistema de seguridad tras la agresión sexual sufrida por una paciente, cuyo supuesto responsable ya ha sido detenido por la Policía Nacional.

Lo ha confirmado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes al ser preguntado al respecto.

Costa ha expresado la "más rotunda condena y repulsa" por parte del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que la víctima está recibiendo apoyo psicológico.

Aunque ha señalado que los protocolos de seguridad y de agresiones sexuales se activaron "de manera inmediata" tras recibir la alerta, ha concedido que el hecho de que haya sucedido un incidente de esta magnitud "lleva a replantear y revisar todo el sistema de seguridad".

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha indicado que, aunque no se había puesto en marcha en el momento en el que se produjo la citada agresión sexual, en los próximos días arrancarán los refuerzos de vigilancia de verano en los hospitales y en los centros de salud.

La agresión sexual, según explicó el gerente del Área de Salud de las Pitiusas, Eduardo Escudero, sucedió sobre las 03.30 horas del pasado lunes. Los enfermeros que estaban de guardia escucharon gritos saliendo de una habitación y, al acudir, observaron como una persona se marchaba corriendo de la estancia.

En la habitación dormían dos personas, aunque una de ellas se encontraba en la ducha en el momento de los hechos. La víctima explicó a los sanitarios que había sido agredida sexualmente y estos activaron el correspondiente protocolo.

Los servicios de seguridad del hospital se pusieron en contacto con la Policía Nacional, que acudió al centro para iniciar las investigaciones.

Revisaron las cámaras de seguridad y observaron como un sospechoso había forzado una de las puertas de entrada. Tras cometer la agresión sexual, salió por otra de las puertas. Los investigadores le localizaron poco después y le detuvieron como supuesto autor de un delito de agresión sexual. Por el momento no consta que robara ningún efecto del centro hospitalario.

La víctima, una paciente ingresada por un proceso patológico, fue sometida a una primera exploración por parte de una matrona y está recibiendo apoyo psicológico.