Detenido por amenazar de muerte y cortar la luz y el agua al morador de una infravivienda que tenía alquilada

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a un hombre que tenía alquilada una infravivienda por amenazar de muerte y cortar la luz y el agua al morador.

Según ha informado la Jefatura Superior en nota de prensa, el arrestado, de origen marroquí, está acusado de un delito de coacciones y otro de amenazas.

Según han explicado, el pasado viernes, un habitante de una infravivienda en Manacor denunció que el propietario de su domicilio le había amenazado de muerte por teléfono y le había cortado la luz y el agua durante tres días.

Este último, explicó, no quería que se destapara que hubiera una relación contractual entre ambos, ni que se supiera que había interrumpido los suministros.

La víctima también explicó que se había desprovisto de luz y agua a las demás personas que residen en las infraviviendas durante los mismos tres días.

La semana anterior, él y otros afectados habían comunicado a la Policía Nacional lo ocurrido. Por ello, el presunto autor de los hechos le recriminó haber destapado el ilícito y le amenazó de muerte con expresiones como que iba a beber de su sangre y que le iba a matar.

El Grupo de Extranjería de la Policía Nacional de Manacor se hizo a cargo de la investigación y, tras realizar las diligencias oportunas, localizó al presunto autor. Los agentes, además de conocer el testimonio de la víctima, comprobaron que este vendía bombonas de butano de manera ilícita sin tomar las medidas de seguridad oportunas.

Por ello, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de coacciones y otro de amenazas.

Semanas antes, el detenido había sido sancionado por el Govern por alquilar estas infraviviendas de manera ilícita.