Detenido por amenazar al trabajador de un restaurante con arrancarle los ojos con un cuchillo si no cerraba la terraza

Un agente de la Policía Nacional sostiene un cuchillo de cocina. - POLICÍA NACIONAL

Anteriormente le había asegurado que le iba "a arruinar la vida" si no cesaba el ruido y tiró agua a los clientes

PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar a un trabajador del bar de debajo de su casa con arrancarle los ojos con un cuchillo si no cerraba la terraza.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvieron lugar la madrugada del pasado lunes en Manacor.

El 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que un hombre había entrado en el citado establecimiento y estaba amenazando a uno de sus empleados.

Al llegar los policías, el trabajador explicó que un vecino de la finca había cogido un cuchillo del restaurante y se lo puso en la cara, amenazándole con arrancarle los ojos y romper el escaparate si no cerraba la terraza.

Momentos más tarde, añadió, el sospechoso cogió un palo de madera con el que amenazó al resto de los presentes en el establecimiento.

Los agentes subieron al piso del supuesto agresor y se entrevistaron con él. Admitió que había cometido las amenazas, que justificó por las molestias que le causaba el ruido de la terraza, y entregó el cuchillo y el palo de madera.

Otro testigo confirmó a los policías el relato de la víctima. Esta, posteriormente, aseguró que no era la primera vez que tenía problemas con el sospechoso, a quien dijo que no había denunciado por miedo a represalias.

Semanas atrás, puso como ejemplo, le dijo que si no dejaba de hacer ruido le iba a "arruinar la vida" y tiró agua a los clientes que se encontraban sentados en la terraza.

El hombre, por todo ello, fue detenido como supuesto autor de un delito de amenazas graves.