Detenido por apuñalar varias veces a un joven en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven por supuestamente apuñalar en varias ocasiones a otro joven, al que le provocó lesiones graves.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la calle de Llorenç Cerdà de Palma cuando se produjo un episodio violento entre dos jóvenes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa.

Uno de los jóvenes se aproximó a la víctima a la que apuñaló en varias partes del cuerpo. Una de las puñaladas alcanzó la zona del abdomen del joven y le provocó heridas de cierta gravedad. Así, fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases con pronóstico reservado.

La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional asumió la investigación y los agentes tomaron declaración a la víctima, que se encuentra fuera de peligro.

Los investigadores averiguaron que había muy mala relación entre ambos jóvenes, que mantienen desavenencias personales por asuntos pendientes del pasado.

Los agentes pudieron comprobar que el ataque fue premeditado y que incluso el supuesto atacante amenazó por redes sociales a la víctima días atrás.