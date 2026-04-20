Detenido por arrastrar a una mujer por el suelo y golpearla para robarle el móvil en una clínica de Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente arrastrar a una mujer por el suelo y golpearla para robarle el teléfono móvil a las puertas de una clínica del centro de Palma.

Fue sobre las 10.00 horas del pasado domingo cuando el 091 recibió una llamada de la víctima en la que alertaba que acababa de ser víctima de un robo con violencia.

Según su relato, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, un hombre se le acercó para pedirle un cigarrillo y, mientras ella buscaba la cajetilla de tabaco, el sospechoso aprovechó para agarrarle el móvil.

Ambos forcejearon durante un tiempo, hasta que el hombre golpeó a la perjudicada y la tiró al suelo, por donde la arrastró varios metros. Cuando consiguió zafarse, se dio a la fuga, dejando atrás la bicicleta con la que había llegado al lugar pero llevándose el dispositivo electrónico.

Los agentes, gracias a la información facilitada por la víctima, localizaron al sospechoso en una parada de autobuses cercana a la clínica frente a la que ocurrieron los hechos.

En una riñonera portaba un teléfono móvil de la misma marca y modelo que el de la mujer que había sufrido el robo, por lo que los agentes lo intervinieron.

El sospechoso intentó quitarle el teléfono al policía, y al no lograrlo volvió a huir a la carrera. A los pocos metros, no obstante, fue interceptado.

Aunque lanzó patadas y escupitajos a los agentes, fue finalmente detenido como supuesto autor de un delito de robo con violencia y otro de atentado contra agente de la autoridad.

También se le imputa un delito de quebrantamiento por incumplir la orden de alejamiento que le impedía estar en Mallorca, pues había sido detenido en otras cuatro ocasiones por hechos similares.