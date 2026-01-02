Detenido en Artà con 26 dosis de cocaína escondidas en un paquete de chocolatinas

Las dosis de cocaína intervenidas y el paquete en el que estaban escondidas. - GUARDIA CIVIL

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años que fue pillado en un control en el municipio de Artà con 26 dosis de cocaína escondidas en un paquete de chocolatinas.

Los hechos tuvieron lugar la tarde de este pasado jueves, mientras los agentes de Seguridad Ciudadana estaban establecidos en un punto de verificación instalado en una de las salidas de la localidad mallorquina.

En un momento dado, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, observaron a un vehículo que realizaba una maniobra inusual y decidieron darle el alto.

Identificaron al conductor y, al realizar una inspección del coche, encontraron un recipiente de una conocida marca de chocolatinas que contenía 26 dosis de cocaína envueltas en plástico y 275 euros en efectivo.

Es por ello que detuvieron al sospechoso y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito contra la salud pública.