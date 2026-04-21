Detenido por asaltar a un turista con un sacacorchos en Palma: "Dame todo el dinero o te mato"

Furgoneta de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente intentar asaltar a un turista amenazándolo con un sacacorchos.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles en las Avenidas cuando el presunto autor asaltó a un joven, que avisó a la Policía.

Según explicó el joven, un hombre de gran envergadura se le acercó y, tras colocarle un sacacorchos en el cuello y agarrarle la ropa con fuerza, le dijo: "Dame todo el dinero o te mato".

Ante la resistencia de la víctima, se produjo un forcejeo que provocó que el joven cayera al suelo, mientras que el sospechoso huía hacia Nou Llevant.

Varias unidades policiales iniciaron una batida por las calles adyacentes y, minutos después, localizaron a un hombre, español y de 50 años, que coincidía con las características físicas aportadas por la víctima.

Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, después que la víctima lo identificara como el supuesto autor del asalto.

La Policía Local acompañó al joven a un centro sanitario y, después, compareció ante la sala de atestados para formalizar la denuncia.