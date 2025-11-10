Un detenido en Barcelona por golpear a un hombre y robarle un reloj de alta gama en el casco antiguo de Palma

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, han detenido en Barcelona a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, por golpear a otro hombre y robarle un reloj de alta gama, valorado en unos 56.000 euros, en el casco antiguo de Palma, a finales del pasado mes de septiembre.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que agentes del grupo de Atracos de este cuerpo policial en Palma llevaron a cabo la investigación de un robo con violencia acaecido el pasado septiembre en un portal del casco antiguo de 'Ciutat', cuando un hombre fue abordado por un individuo quien tras retorcerle el brazo le sustrajo un reloj de alta gama que portaba valorado en unos 56.000 euros.

En la denuncia interpuesta a finales de septiembre, la víctima informó que había estado todo el día por el centro de Palma en compañía de otras personas. Sobre las 20.00 se desplazó en compañía de la mujer y de un amigo hasta un domicilio sito en el centro de la ciudad. Una vez en el interior del portal de la finca, sus acompañantes cogieron el ascensor para subir hasta las plantas superiores quedándose el hombre en el portal.

En ese momento, un joven se introdujo en el portal y, en una maniobra de distracción, se abalanzo sobre él, agarrándole por el brazo y retorciéndoselo hacia atrás, sustrayéndole finalmente el reloj que portaba en la muñeca. Tras esto, el ladrón abandonó el inmueble a la carrera, mientras en la vía pública le esperaba otro joven, huyendo ambos apresuradamente del lugar.

Tras las manifestaciones del denunciante, los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional iniciaron las gestiones de investigación tendentes a la identificación de los asaltantes. Tras numerosas pesquisas, se procedió a la plena identificación de ambos y se emitió una orden de búsqueda y detención contra ellos.

Tras las pesquisas practicadas, los agentes observaron y confirmaron como los presuntos autores habrían estado siguiendo a su víctima durante todo el día, de un lugar a otro de la ciudad, esperando el lugar y el momento justo para perpetrar el robo y llevándolo a cabo finalmente sobre las 20.00 horas tras abordar a su víctima y apoderarse del reloj de alta gama que portaba.

Finalmente, uno de los presuntos autores fue localizado en Barcelona, tras haber abandonado la isla, motivo por el que la Policía Nacional solicitó colaboración a la Policía Autonómica de Cataluña, procediendo a su detención.

Por el momento, la investigación continúa abierta en aras de la localización del segundo de los presuntos autores y la recuperación del reloj sustraído.