Detenido por circular esgrimiendo un arma de fuego y profiriendo amenazas de muerte

Armas de fuego intervenidas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente circular por Palma a bordo de un vehículo esgrimiendo un arma de fuego y profiriendo amenazas de muerte.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, el 091 recibió varias llamadas que alertaban de que un hombre circulaba en un vehículo armado con un arma de fuego y que iba profiriendo amenazas de muerte.

Un testigo indicó que el hombre iba borracho y que en todo momento decía que tenía que matar a alguien. Una de las llamadas, de madrugada, alertaba que incluso el hombre había llegado a disparar contra su propio coche. Ya de mañana alertó de la presencia del vehículo circulando en el barrio de Son Gotleu y el Rafal.

El Grupo de Atracos asumió de inmediato la investigación y situó al hombre en un domicilio en el término municipal de Llucmajor, por lo que se estableció un dispositivo para dar con su paradero.

Finalmente, los agentes del Grupo de Atracos consiguieron interceptar al hombre, efectuando una entrada y registro su domicilio.

En el registro se intervino un revólver del calibre 38 -arma de fuego real- con dos cartuchos y una vaina percutida. También se intervino otro revólver, este de aire comprimido, perdigones y dos armas blancas.

Los agentes localizaron el vehículo que conducía el hombre y presentaba un orificio en la luna delantera compatible con un disparo de arma de fuego que se habría producido desde el interior. El vehículo fue intervenido y sometido a inspección por parte de Policía Científica.

En vista de los hechos, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas.