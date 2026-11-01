Detenido por cultivar más de una quincena de plantas de marihuana para vender en una vivienda de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente cultivar, elaborar y preparar marihuana para vender en una vivienda de Palma.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, el pasado miércoles, agentes del Grupo II de Estupefacientes llevaron a cabo la fase de explotación de una investigación iniciada al conocer que se estaría cultivando marihuana en un domicilio.

Tras realizar las correspondientes pesquisas, se comprobó que el presunto autor, de origen español, tenía una plantación de marihuana en dicho domicilio y diferentes materiales para el cultivo.

Por ello, los policías nacionales accedieron a la casa el pasado miércoles y encontraron 16 plantas de marihuana, todas ellas de entre tres y cuatro metros de altura. En total, eran 21 kilos de ramas cogolladas.

De la misma manera, se localizaron más de tres kilos de cogollos, listos para distribuir y/o consumir. Por todo ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas.