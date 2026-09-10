Detenido por empujar a un trabajador del aeropuerto de Palma y fracturarle las dos muñecas

Agente de la Policía Nacional en el aeropuerto de Palma.
Agente de la Policía Nacional en el aeropuerto de Palma. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 10 septiembre 2026 14:37
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PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, haber agredido a un empleado del aeropuerto de Palma, al que le provocó la fractura de las dos muñecas.

Los hechos se produjeron a principios de septiembre, cuando el trabajador se encontraba en la zona de facturación y observó que un pasajero se saltaba el turno, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Al indicarle que debía esperar, el individuo reaccionó de forma violenta y le dijo: "Si me tocas, te parto la cara". Acto seguido, el presunto agresor propinó un empujón, que hizo que el trabajador cayera al suelo y se fracturara ambas muñecas.

A raíz de la denuncia presentada por el trabajador, el Grupo de Investigación del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Palma inició las correspondientes pesquisas para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad del presunto autor.

Los agentes realizaron diversas gestiones como comprobar las cámaras de seguridad y entrevistarse con testigos hasta conseguir identificar y localizar al presunto responsable de la agresión. El pasado viernes, los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito de lesiones.

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