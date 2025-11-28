Detenido el extrabajador de una empresa por un robo en un solar en construcción de Llucmajor

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de recurso - GUARDIA CIVIL

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido al extrabajador de una empresa, un varón de 42 años de edad, como presunto autor de un delito de robo y estafa, por la sustracción de varias herramientas por valor de 2.300 euros, en un solar en construcción de Llucmajor.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que el pasado domingo, día 23 de noviembre, una empresa denunció la comisión de un robo en un solar en construcción, en el que los autores habían accedido al recinto después de haber forzado la puerta de entrada y habían sustraído varias herramientas por valor de 2.300 euros.

Tras ello y con los datos aportados en la denuncia, los agentes llevaron a cabo las indagaciones pertinentes para el esclarecimiento del ilícito y la localización del autor del robo.

Entre las gestiones realizadas, se comprobaron varios establecimientos de compra y venta de objetos de segunda mano y se localizaron varias de las herramientas sustraídas.

Una vez obtenidos los datos de la persona que había entregado dichas herramientas, la Guardia Civil se percató de que ésta coincidía con un ex trabajador de la empresa denunciante, quien había abandonado la misma hacía unos días y al que, además, le constan numerosos antecedentes por hechos similares.

Una vez localizado el hombre, de 42 años, por parte de la Benemérita, éste fue finalmente detenido como presunto autor de un delito de robo y estafa.