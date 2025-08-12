Detenido en Formentera un hombre sin carnet tras protagonizar una peligrosa fuga

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil en Formentera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de conducción temeraria y conducción sin permiso tras protagonizar en Formentera una peligrosa huida que puso en riesgo la vida de varias personas.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando una patrulla de seguridad ciudadana que realizaba tareas de prevención de la delincuencia, se cruzó con un turismo conocido por los agentes sabiendo que el conductor carecía de permiso de conducir.

Ante esta circunstancia, los agentes dieron la vuelta para interceptar el vehículo, que circulaba en dirección contraria. El conductor, al percatarse de la presencia policial, se desvió hacia un camino de tierra estrecho y emprendió una huida a gran velocidad superando ampliamente los límites permitidos y realizando maniobras bruscas.

Durante esta peligrosa huida, el vehículo llegó a encontrarse de frente con un hombre y su hijo que circulaban en patinete, obligándoles a apartarse repentinamente para evitar ser atropellados.

Finalmente el turismo fue interceptado, momento en que los agentes observaron que, antes de su llegada, el conductor intentaba cambiarse de asiento con el copiloto para eludir su responsabilidad.

Por todo lo anterior, el hombre fue detenido como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial y presentado ante la Autoridad Judicial competente.