Detenido por forzar varias furgonetas industriales y robar herramientas de su interior. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre a quien pillaron abandonando un vehículo del interior del cual supuestamente había robado varias herramientas y por su posible implicación en otros robos similares.

Los hechos ocurrieron, según ha informado la Jefatura en nota de prensa, sobre las 05.30 horas de la madrugada del domingo, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional, mientras patrullaban por la calle Manacor, sorprendieron a un varón abandonando el interior de una furgoneta y huyendo al percatarse de la presencia de los policías y deshaciéndose de una bolsa que portaba.

Tras esto, los agentes persiguieron a pie al varón por las calles Manacor, Reyes Católicos y adyacentes, tras llegar al barrio de Son Gotleu. En ese momento, otra patrulla observó al hombre huyendo.

En ese momento, uno de los policías abandonó el vehículo y, a la carrera, finalmente interceptó al presunto autor. En el momento de la detención, sin embargo, éste mantuvo una actitud violenta y se resistió zarandeándose, braceando y lanzando patadas.

Finalmente lo arrestaron como presunto autor de un robo con fuerza en interior de vehículo y otro de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

Paralelamente, otra de las patrullas recuperó la bolsa que el presunto autor había tirado al suelo al iniciar la huida y en su interior se localizaron numerosas herramientas como un amoldador, tres taladros de batería, tres baterías, dos cargadores, un percutor de cable y un telémetro láser.

Además, la furgoneta alrededor de la cual el hombre había sido sorprendido presentaba la ventanilla delantera izquierda fracturada y el interior estaba totalmente revuelto.

Los policías sospecharon que el presunto autor podría haber forzado otros vehículos y realizaron varias batidas por las calles cercanas hasta dar con otras cinco furgonetas industriales, también forzadas.

A través del 091, los agentes contactaron con los dueños de las furgonetas violentadas y les indicaron los trámites a seguir. Finalmente, los agentes trasladaron al detenido a dependencias policiales.