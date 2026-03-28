Detenido por golpear con un vaso en la cara a otro joven en una discoteca de Palma

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PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven por supuestamente golpear a otro con un vaso en la cara en el interior de una discoteca del barrio palmesano de Santa Catalina.

Los hechos han tenido lugar la madrugada de este sábado, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Según la versión de la víctima, el agresor y un grupo de personas que estaban junto a él han comenzado a molestar a unas mujeres que también se encontraban en el interior del local.

Cuando él y sus amigos han tratado de impedirlo se ha iniciado una discusión y, en un momento dado, ha sido golpeado con un vaso en la cara.

El joven ha sufrido diversos cortes y lesiones por los que ha tenido que ser atendidos por los sanitarios del SAMU 061, quienes le trasladaron en ambulancia a un centro hospitalario.

Una patrulla de la Policía Nacional se trasladó al lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido y, tras diversas gestiones, detuvieron a un joven de nacionalidad alemana como supuesto autor de un delito de lesiones.