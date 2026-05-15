Detenido por herir a una turista con una botella de cristal rota para robarle en la Playa de Palma

Agente de la Policía Nacional en la Playa de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente intentar robar el móvil y dinero a una turista y herirla con una botella de cristal rota en la Playa de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 03.00 horas cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) observaron a un hombre que deambulaba entre los turistas con la intención de robarles, según ha señalado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa.

Los agentes comenzaron a seguir al hombre y, en un momento, este intentó meter la mano en uno de los bolsillos del pantalón de una joven, a la vez que le decía "donde tienes las cosas".

La turista empujó al presunto autor, que cayó al suelo y agarró una botella de cristal, la rompió contra la acera y provocó cortes y heridas en una de las manos de la víctima.

Los agentes la asistieron y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones.