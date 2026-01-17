Detenido un hombre por amenazar a un conductor con un hacha y perseguirlo durante varios kilómetros en Palma

Un hacha, una pistola de airsoft, tres cargadores y una bombona de gas propano intervenidas por la Policía al presunto autor de los hechos - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, español, como presunto autor de un delito de amenazas, por amenazar de muerte a un conductor con un hacha y perseguirlo durante varios kilómetros, tras una discusión de trafico cerca de un centro escolar en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se produjeron en la mañana del martes, en la avenida Gabriel Roca de Palma, cuando una patrulla de agentes del Grupo Operativo de Respuesta que estaba realizando labores de prevención fue comisionada a esta zona ya que un ciudadano informaba haber sido amenazado por otra persona tras una discusión de trafico.

Una vez personada la patrulla en el lugar de los hechos, los agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por un varón que les manifestó que horas antes, cuando circulaba a bordo de su vehículo, empezó a oír el claxon de otro coche y vio destellos de luz justo detrás de él. Pensando que se trataba de algún conocido, el hombre sacó la mano por la ventana a modo de saludo.

Sin embargo, tras recorrer varios metros más, el varón se percató que el mismo vehículo seguía realizándole destellos y que el conductor del mismo parecía hacer aspavientos en el interior del coche. Pese a ello, hizo caso omiso a éste y continuó su marcha.

No obstante, dado que la vía por la que circulaban era una calle estrecha y con mucho trafico, al reducir la marcha la víctima, el vehículo que le perseguía aceleró y se situó paralelo al suyo.

Una vez que ambos vehículos se encontraron parados a la misma altura, el denunciante observó cómo del otro coche se apeó un joven, alto y corpulento, el cual sin motivo aparente comenzó a proferir insultos y amenazas contra él.

Tras esto, el presunto autor de los hechos se dirigió hacia la parte trasera de su vehículo y, tras abrir el maletero, sacó del interior un hacha de grandes dimensiones que agarró con una de sus manos, espetándole a la víctima: " Vete de aquí o te abro la cabeza".

Ante el temor de ser agredido, el denunciante emprendió la marcha a toda prisa, abandonando el lugar y dirigiéndose hacia su domicilio.

Si bien, una vez que se encontraba cerca de su vivienda, el hombre observó de nuevo al conductor que le había amenazado. Este se apeó del coche y se dirigió hacia él. Una vez que ambos se encontraron frente a frente, el presunto autor de los hechos se apoderó del teléfono móvil de la víctima para evitar ser grabado. Posteriormente, lo lanzó bruscamente contra el suelo y abandonó el lugar.

Una vez obtenida la declaración del denunciante, los agentes de Policía Nacional establecieron un dispositivo para localizar el vehículo que ocupaba el presunto autor de los hechos, trasladando las características físicas del conductor y los datos del vehículo al resto de los indicativos en servicios.

Tras una serie de batidas realizadas por las patrullas policiales, se localizó el vehículo circulando por la calle Joan Miro y a bordo un varón con características similares a las del presunto autor.

Los agentes se situaron en paralelo al vehículo y ordenaron al conductor que se detuviera. Entonces, los policías identificaron al hombre e inspeccionaron el coche para localizar el hacha.

La sorpresa fue que, una vez que los agentes abrieron el maletero del vehículo del presunto autor, éstos localizaron en el interior del mismo además un hacha de grandes dimensiones con el mango de madera, una pistola de airsoft, tres cargadores y una bombona de gas propano.

Finalmente, y tras intervenir las armas, los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito de amenazas, y le trasladaron a comisaría.