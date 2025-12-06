Detenido un hombre por amenazar a otro con una navaja e intentar atropellarlo en Ciutadella

Un agente de la Policía Nacional en imagen de recurso - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito amenazas y tentativa de homicidio, por amenazar a otro con una navaja e intentar atropellarlo, en Ciutadella.

En nota de prensa, la Policía ha informado que, sobre las 10.30 horas del pasado martes, un señor que caminaba por la calle en compañía de un amigo fue abordado por otro, con el que, al parecer, habrían tenido una discusión el día anterior y que conducía un automóvil. El hombre bajó de su vehículo a toda prisa, para dirigirse a la víctima mientras le agarraba por el cuello, al grito de "te voy a matar", a la vez que empuñaba una navaja de grandes dimensiones, según manifestaron posteriormente la víctima y su acompañante.

Gracias a la colaboración del acompañante de la víctima, ambos varones lograron disuadir al agresor, haciendo que la navaja cayera al suelo, por lo que éste recogió el arma y se dirigió a su vehículo para marcharse del lugar a toda prisa.

Según manifestó la víctima y su acompañante, el agresor realizó maniobras, utilizando dicho vehículo en su huida, no sin antes intentar atropellarle, si bien, el atropello no llegó a ocurrir por la reacción del perjudicado, que pudo esquivar el citado vehículo.

Posteriormente, y tras recibir una llamada en dependencias policiales del acompañante de la víctima y testigo de los hechos, los policías se personaron en el lugar.

Los agentes asistieron a la víctima, la cual fue trasladada hasta un centro médico, donde se le expidió el correspondiente parte facultativo, formulando posteriormente denuncia.

Gracias a la rápida intervención de los indicativos en servicio de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional de Ciutadella, se identificó, localizó y detuvo al presunto autor de los hechos, si bien, por parte de Policía Judicial, se sigue investigando, para llegar al total esclarecimiento de los hechos.