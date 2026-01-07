Detenido un hombre por atracar a mano armada un estanco en Palma

Objeto con el que el presunto autor amenazó al trabajador - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Ene.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente atracar un estanco y amenazar al trabajador con un objeto punzante en el barrio de Bons Aires de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las 14.00 horas cuando un hombre e intentó robar un cartón de tabaco del establecimiento, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Uno de los trabajadores le recriminó el robo al presunto autor, momento en el que este último sacó un objeto punzante y lo puso en el cuello del trabajador, al mismo tiempo que le decía "esto es un atraco".

Así, según la Policía, en el estanco se vivieron momentos de tensión, ya que había clientes en el local, y se produjo un enfrentamiento con forcejeos y gritos. Ante la situación, el presunto autor huyó corriendo del local.

Una patrulla de la Policía que se encontraba en la puerta del establecimiento interceptó al hombre cuando este salía del local. Dos clientes confirmaron la versión de los trabajadores y, por ello, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.