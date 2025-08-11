Detenido un hombre atrincherado en su casa tras amenazar con una motosierra y provocar incendios en Pollença

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en coordinación con la Policía Local de Pollença han detenido a un hombre que se había atrincherado en una casa de campo, amenazando con suicidarse y con causar daños a cualquier persona que intentara acercarse.

El hombre, según ha informado el Instituto Armado, llevaba una motosierra y había advertido que prendería fuego a la vivienda e incluso la haría explotar.

Los agentes recibieron el aviso de que un hombre se había atrincherado en una vivienda asilada en el municipio de Pollença y que había amenazado con prenderle fuego y quitarse la vida. Además, manifestó que no quería ningún contacto con fuerzas policiales y que, de lo contrario, llevaría a cabo su amenaza.

Ante el riesgo de fuga y de agresión, se estableció un perímetro de seguridad, dado que la casa contaba con accesos a una zona boscosa.

Poco después se originó un incendio de grandes dimensiones en los matorrales próximos a la finca. Al parecer, el hombre había rociado con combustible los matorrales y luego había tirado algún artilugio desde la ventana para hacerlos prender.

Los bomberos, escoltados por la Guardia Civil y la Policía Local, accedieron al lugar para sofocar las llamas, momento en el que el hombre lanzó una bengala desde una de las ventanas de la casa, reavivando el fuego.

Una vez controladas las llamas, el atrincherado salió por la puerta principal y arrojó una garrafa de combustible al incendio que estaba casi extinguido. En este momento, un agente lo interceptó.

La Guardia Civil localizó en el interior de la vivienda tres machetes preparados para un posible enfrentamiento y se percibió un fuerte olor a gas, posiblemente para llevar a cabo su amenaza de hacer explotar la casa.

Con todo, el hombre de 27 años fue detenido como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y amenazas de muerte.