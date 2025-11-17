Detenido un hombre por estafar cerca de 55.000 euros a dos compañeros de trabajo en Palma

Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 17 noviembre 2025 13:21

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por presuntamente estafar cerca de 55.000 euros a dos compañeros de trabajo a los que había dicho que invertiría su dinero en bolsa, pero en realidad se lo había gastado y había desaparecido.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, el pasado jueves una de las víctimas llamó a la Policía Nacional tras localizar en un salón de juegos a un hombre que presuntamente le había estafado una gran cantidad de dinero.

La víctima explicó que había realizado varias transferencias y le había entregado dinero en efectivo al presunto autor para que este lo invirtiese en el mercado bursátil a través de un gestión. No obstante, según señaló, el hombre no había hecho la inversión y se había gastado el dinero y, hasta ese día, estaba desaparecido.

Igualmente, el afectado manifestó que tenía numerosas capturas de pantalla y justificantes que acreditaban lo ocurrido, en concreto, apuntó que le había estafado unos 50.000 euros.

Por otro lado, se acercó otro hombre a los policías que expuso hechos similares. También era compañero de trabajo del presunto autor y le había prestado 5.000 euros para invertir en bolsa, pero después el presunto estafador no se había vuelto a presentar a su puesto de trabajo y no le dio ninguna información sobre el dinero.

Los agentes hablaron con el presunto autor, quien admitió su implicación en los hechos. Así, fue detenido por un presunto delito de estafa.

