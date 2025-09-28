Detenido un hombre por un hurto en Palma gracias a la aplicación de geolocalización del móvil de la víctima

Un agente de la Policía Local de Palma adscrito a la Unidad Nocturna (UNOC) en imagen de recurso - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre, senegalés, de 21 años, como presunto autor de un delito de hurto gracias a la aplicación de geolocalización del móvil de la víctima.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que agentes adscritos a la Unidad Nocturna (UNOC) detuvieron la madrugada del pasado 21 de septiembre a un hombre, senegalés, de 21 años, como presunto autor de un delito de hurto en la barriada de Pere Garau.

Una patrulla fue requerida por un grupo de jóvenes, uno de los cuales manifestó que le acababan de sustraer su teléfono móvil de alta gama, valorado en 900 euros. La víctima explicó a los agentes que le habían sustraído el dispositivo del interior de su vehículo, donde se había quedado dormido con una de las ventanillas parcialmente abierta. El coche se encontraba estacionado en la calle Beatriu de Pinós.

Gracias a la aplicación de geolocalización del móvil, el joven pudo indicar a los agentes que el terminal se encontraba al otro lado de la calle, donde había tres hombres. Uno de los policías se aproximó a los sospechosos mientras la víctima activaba a distancia el sonido de su teléfono. Inmediatamente, un tono de llamada comenzó a sonar desde el bolsillo de uno de los varones.

El individuo intentó justificar la posesión del móvil alegando que lo acababa de comprar por 20 euros, ofreciendo versiones contradictorias e imprecisas. Finalmente, la víctima pudo desbloquear el terminal con su código personal delante de los agentes.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.