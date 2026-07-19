Detenido un hombre por manosear a una mujer en la estación Intermodal y agredir a policías durante su arresto

Agentes de la Policía Nacional en la estación Intermodal de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, supuestamente, tocarle el culo a una mujer en la estación Intermodal de Palma y pegar a los agentes que le estaban deteniendo.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde cuando unos policías desplazados a la isla presenciaron la agresión sexual, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La víctima, asustada, trató de deshacerse del agresor pero el varón no cesó tocarla sin su consentimiento. Enseguida, los policías nacionales retuvieron al presunto autor.

No obstante, este tuvo un comportamiento "hostil y agresivo" en todo momento e incluso acometió contra los agentes en el momento que trataban de engrilletarle.

El agresor justificó su actuación porque, supuestamente, la mujer le había "enseñado el culo" y le "miraba". La agredida manifestó que no conocía de nada al hombre y que quería interponer denuncia.

Por estos motivos, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de atentado a agente a la autoridad. De la misma manera, durante el traslado a dependencias policiales, el detenido llegó a amenazar a los policías.

Igualmente, los agentes tuvieron que ser atendidos en un centro médico para atender las heridas que sufrieron en el momento de la detención.