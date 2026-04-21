Detenido un hombre en Maó por robar un móvil que arrancó a su dueño de las manos

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MENORCA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha detenido a un hombre de 45 años acusado de sustraer un teléfono móvil tras arrebatárselo de las manos a su propietario, que se encontraba sentado en la terraza de un bar.

Los hechos sucedieron el pasado día 18 de abril, cuando la víctima se encontraba sentada en la terraza de un local de la calle Borja Moll, con su teléfono en la mano. El presunto autor se acercó y le arrancó el terminal de la mano, y huyó corriendo.

La víctima salió corriendo también tras el ladrón y consiguió recuperar el terminal, ya que al autor del robo se le cayó al suelo.

Una patrulla de la Policía Nacional de la comisaría de Maó comenzó una búsqueda por las inmediaciones del lugar. Con los datos aportados sobre el presunto autor, fue localizado en la zona de Andrea Doria, donde también estaba ocasionando un altercado.