Detenido un hombre de permiso penitenciario por robarle el móvil a un turista en Palma

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre, que se encontraba de permiso penitenciario, por presuntamente robarle el móvil a un turista en la zona de Dalt Murada de la ciudad.

La detención tuvo lugar la mañana del pasado lunes cuando una patrulla fue requerida por un turista al que acababan de sustraer el móvil del bolsillo, según la información de la Policía Local.

La víctima, a través del sistema de geolicalización del dispositivo, indicó a los agentes que este se encontraba en un establecimiento de comida rápida cercano. Así, la Policía localizó allí a un hombre, de nacionalidad marroquí y 35 años, cuya actitud vigilante levantó sospechas.

Durante la intervención, encontraron el teléfono móvil robado, valorado en 1.000 euros, así como varios bolsos y unas gafas de sol de los que no explicó procedencia.

El presunto autor manifestó que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario y, tras detenerlo por un supuesto hurto, fue puesto a disposición de la Policía Nacional.