Detenido un hombre tras una persecución por un robo en un vehículo y un hurto en un supermercado en Palma

Cristal fracturado del vehículo en el que detenido presuntamente robó una mochila - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre, marroquí de 24 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito leve de hurto en un supermercado, tras una persecución la tarde de este pasado jueves, 27 de noviembre.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que sobre las 19.30 horas de este pasado jueves, una patrulla de la Unidad Motorizada (UMOT) fue comisionada a la calle Maquinaria, donde un testigo perseguía al presunto autor de un robo en un vehículo.

Los agentes localizaron a un joven corriendo por la calle Infanta Elisabet, que coincidía con la descripción y, tras una breve persecución a pie, lo interceptaron en la calle Infant Ferran.

El hombre admitió haber sustraído ocho paquetes de jamón serrano de un supermercado cercano, productos que llevaba en la mochila. Poco después, el testigo llegó al lugar y lo identificó como el autor que había fracturado el cristal de un vehículo y había robado una mochila.

Los agentes comprobaron los daños en el turismo y localizaron a la propietaria del mismo, trabajadora del supermercado, que confirmó la sustracción.

Los policías locales recuperaron tanto la mochila robada del vehículo como los productos del establecimiento, valorados en 32,80 euros.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Una vez concluidas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el varón detenido fue finalmente traspasado a la Policía Nacional.