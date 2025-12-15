Detenido un hombre por robar un deportivo de alquiler y 8.000 euros a un turista al poco de salir de la cárcel

Parte del dinero intervenido al detenido por el robo de un coche de alquiler y a un turista en Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Llucmajor por, presuntamente, sustraer un vehículo deportivo de una empresa de 'rent a car', robarle 8.000 euros a un turista en un hotel de Playa de Palma y resistirse en su detención, después de haber salido de prisión dos semanas antes.

El primero de los posibles hechos delictivos se habría cometido el pasado 4 de diciembre, cuando el supuesto autor se dirigió en autobús hasta la campa de una empresa de alquiler de coches de un polígono industrial.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que este hombre se hizo pasar por un encargado de la firma y trató de sustraer un vehículo. Un empleado pudo evitarlo, ya que estaban advertidos porque horas antes había sido detenido por apropiarse de manera ilícita de un vehículo de una empresa que los alquilaba.

Sin embargo, unas horas más tarde, regresó a las mismas instalaciones, saltó una valla, cogió una furgoneta que estaba estacionada, la estampó contra la puerta de acceso a la parcela para abrirse paso y así fue como posteriormente pudo llevarse un vehículo deportivo. A partir de ese momento, se trató de localizar al presunto autor.

Ya el día 9 de diciembre, la misma persona hurtó una mochila con 8.000 euros de un turista, mientras este hacía el 'check-in' en un hotel de Playa de Palma. El dueño del dinero le sorprendió cuando se marchaba con el botín a bordo del coche, por lo que pudo ver el vehículo y denunciarlo en la Comisaría de Playa de Palma.

Una vez interpuesta la denuncia, los agentes comprobaron que el responsable del hurto era el mismo que había sustraído el coche en el un polígono.

El pasado 10 de diciembre los policías del Grupo de Atención al Ciudadano pudieron localizar al varón cuando conducía el vehículo sustraído y, al tratar de detenerlo, este acometió contra ellos y se dio a la fuga, lo que puso en peligro al resto de conductores.

En ese momento, se activaron los protocolos de colaboración con otros cuerpos policiales hasta que agentes del Puesto de Guardia Civil de Llucmajor consiguieron arrestarle, tras una "resistencia activa" por parte del implicado.

Además, se ha averiguado que esta persona "carecía de permiso de conducción" y el varón aún conservaba parte del dinero sustraído al turista cuando se le detuvo.

Tras ser trasladado a la Comisaría de Playa de la Policía Nacional, se le imputó al varón los delitos de robo con fuerza, atentado contra la autoridad, contra la seguridad vial, hurto y daños.

Todo esto ha sido el resultado de la labor de investigación realizada por la Comisaría de Playa y la coordinación con el resto de unidades de Policía Nacional y la estrecha colaboración con Guardia Civil y Policía Local en la isla. La colaboración ciudadana y las aportaciones de testigos han sido igualmente cruciales para la resolución de esta investigación.