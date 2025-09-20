Detenido un hombre por tráfico de drogas en Palma

Imagen de recurso del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, tras informaciones anónimas, y después de una posterior investigación, agentes del Grupo II de Estupefacientes tuvieron conocimiento de que una antigua finca, en el barrio de Son Sardina de Palma, estaría siendo utilizada para el cultivo, elaboración y preparación de marihuana a gran escala y su posterior venta y distribución en Mallorca.

Tras las gestiones de investigación, los agentes acreditaron como la finca siempre era vigilada por alguna persona, ya que constaba de cientos de metros de extensión, con una vivienda, que se encontraba en un deplorable estado de abandono, presentando todos los accesos a la planta de arriba anulados con ventanas y puertas tapiadas.

Debido al evidente estado de abandono de la finca, los agentes infirieron que la misma no podría estar siendo utilizada como vivienda.

Tras las pertinentes pesquisas, los agentes pudieron comprobar que dicha finca constaba con una gran instalación eléctrica. Por su estado de abandono, los policías dedujeron que dicha instalación se encontraría conectada de manera fraudulenta.

Posteriormente, los agentes confirmaron a través de la compañía de distribución eléctrica de Palma que en la finca había un elevado consumo de energía sin ningún tipo contrato que lo acreditara.

Con toda la información, en la mañana del pasado miércoles, los agentes del Grupo II llevaron a cabo un operativo policial, en el que se accedió a la finca procediendo a la detención 'in situ' del presunto autor, quien se encontraba en el interior de la vivienda.

Durante el registro de la finca, los agentes observaron que en el interior de la planta superior de la vivienda no se podía acceder, si bien localizaron un hueco habilitado en el techo de la planta. El mismo disponía de unos hierros empotrados a la pared, como una escalera. Los agentes pudieron acceder a la planta superior de la vivienda a través del mismo.

Una vez en la planta superior, los agentes localizaron una habitación cerrada, que desprendida un fuerte olor a marihuana, y al acceder a esta observaron como había sido habilitada como plantación interior o invernadero, utilizada para el cultivo de marihuana.

Para el cultivo de la droga, la habitación había sido dotada de un sistema de ventilación auxiliar de gran potencia.

Los agentes hallaron una gran cantidad de utensilios para la elaboración de la droga, macetas, lámparas de gran voltaje y demás útiles para el cultivo, además de 400 plantas de marihuana. Finalmente, el total de los cogollos intervenidos de marihuana arrojaron un peso total de más de 27 kilogramos .

Del mismo modo, los agentes solicitaron la presencia en la finca de la empresa encargada del fluido eléctrico de Palma, quienes confirmarían la conexión fraudulenta de la instalación hallada en la finca y procedieron a su desconexión.

DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA ERRADICAR EL MENUDEO DE DROGA

La ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o de la página web de Policía Nacional donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.