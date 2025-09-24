Detenido por intentar vender el motor que sustrajo de una patera en Formentera

FORMENTERA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a un varón, de 42 años y nacionalidad española, por un delito de apropiación indebida en la isla de Formentera al intentar vender el motor que sustrajo de una patera
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se remontan a la tarde del 22 de septiembre, cuando agentes del Puesto de Formentera tuvieron conocimiento de que una persona se encontraba en posesión de un motor de embarcación tipo patera que llegó a las costas de Formentera hace unos días .
Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes determinaron que el varón se encontraba en posesión del motor y lo estaba intentando vender, por lo que procedieron a su detención como supuesto autor de un delito de apropiación indebida