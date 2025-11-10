Detenido un joven por agredir y amenazar de muerte a un hombre para robarle en Dalt Murada

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un joven de 27 años y nacionalidad española por, supuestamente, agredir y amenazar de muerte a un hombre que hacía deporte para robarle en la zona de Dalt Murada.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo, sobre las 00.10 horas, cuando se recibió una llamada que alertaba de un robo en proceso, en el que el autor se encontraba amenazando a viandantes con una botella.

En la nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que los agentes desplazados fueron requeridos en la confluencia de las calles Palau Reial y Estudi General por un grupo de jóvenes.

Estos indicaron que un varón, que huía corriendo por la calle Estudi General, acababa de robar a una persona y les había amenazado con una botella de cristal. Los agentes búscaron al varón y le localizaron momentos después en la calle San Roc.

Al verse perseguido por los agentes, el individuo soltó la botella que portaba y se arrodilló para atender desde ese momento a las indicaciones policiales.

El agredido manifestó que, mientras corría por la zona de Dalt Murada, el detenido le interceptó sorpresivamente, le agarró por el cuello, le tiró del pelo e intentó propinarle varios puñetazos, que pudo esquivar.

El asaltante le retuvo violentamente mientras le amenazaba de muerte y tras un forcejeo, el agresor consiguió sustraerle un manojo de llaves.

La víctima logró zafarse, emprendió la huida y pidió auxilio a un grupo de unos 15 jóvenes que se encontraban en las escaleras. El agresor le persiguió pero al percatarse del numeroso grupo de jóvenes, arrojó las llaves sustraídas al suelo y huyó escaleras arriba.

Los testigos corroboraron la versión y añadieron que el detenido también les había amenazado a ellos con una botella antes de huir.

Por estos motivos, se detuvo al hombre por un posible delito de robo con violencia para ser trasladado a las dependencias de la Policía Local de Palma y, tras la finalización de las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue puesto a disposición de la Policía Nacional.