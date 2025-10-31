Detenido el joven que apuñaló a otro para robarle en Sineu

El arrestado, escoltado por tres agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al joven que supuestamente apuñaló a otro hombre para robarle en Sineu.

Los hechos se remontan a la noche del pasado sábado, cuando se produjo un robo con violencia en la citada localidad, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares.

La víctima, de 32 años, recibió tres puñaladas en la zona lumbar y tuvo que se trasladada al Hospital Universitario de Son Espases, mientras que el sospechoso huyó del lugar.

Los agentes de la Policía Judicial del puesto de Inca abrieron entonces una investigación para esclarecer los hechos y tratar de dar con el supuesto autor del robo con violencia.

No fue hasta este jueves cuando los investigadores, tras haberle identificado, lo consiguieron localizar y detener en el municipio de Inca.

La mañana de este viernes ha pasado a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito de robo con violencia.