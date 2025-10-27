Buscan al sospechoso de apuñalar a un hombre en Sineu

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está buscando al supuesto autor del apuñalamiento sufrido por un hombre en Sineu la noche del pasado sábado.

Los investigadores tienen identificado al sospechoso y están tratando de dar con su paradero, han informado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.45 horas del pasado sábado en el citado municipio mallorquín, según indicó el SAMU 061.

La víctima, un hombre de 32 años, sufrió varias puñaladas de gravedad en la espalda y fue trasladado al Hospital Universitario de Son Espases.