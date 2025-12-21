Detenido un joven por causar graves daños en vehículos y resistencia a la autoridad en Palma

Daños en una moto - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron la madrugada de este pasado miércoles, día 17 de diciembre, a un joven, de 21 años y nacionalidad colombiana, como presunto autor de un delito de daños y otro de resistencia grave a los agentes de la autoridad, por golpear varios vehículos estacionados y causarles desperfectos, así como también por resistirse e insultar a los agentes, en Palma.

En nota de prensa, la Policía Local ha informado que los hechos ocurrieron sobre las 01.30 horas de este pasado miércoles, cuando la Base del 092 recibió aviso de una ciudadana informando que un joven estaba golpeando varios vehículos estacionados en la calle Aragón.

Una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) localizó a un varón que coincidía plenamente con la descripción, el cual, al ser interceptado, mostró una actitud hostil. Mientras tanto, la testigo confirmó que se trataba del presunto autor de los hechos.

En el momento de la identificación, el sospechoso se resistió de manera activa y agresiva, insultando gravemente a los agentes, que se vieron obligados a reducirlo.

Las gestiones posteriores permitieron identificar a los propietarios de los vehículos afectados. Una motocicleta presentaba daños por valor de 2.929,37 euros y un turismo tenía el retrovisor fracturado.

Además, se constató que el detenido cuenta con antecedentes recientes por los mismos hechos.

El atestado y el detenido fueron finalmente puestos a disposición del Juzgado de Guardia.