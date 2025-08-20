Detenido un joven por irrumpir de madrugada en una vivienda de Playa de Palma mientras una familia dormía

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a un joven, de 23 años y nacionalidad alemana, después de que accediera de madrugada a una vivienda habitada en la calle Flamenc, en Playa de Palma, mientras dentro dormía una familia.

Según ha informado este miércoles el cuerpo policial en nota de prensa, el aviso llegó a la Base del 092 la madrugada del pasado sábado, 16 de agosto, tras alertar de que un varón había accedido al domicilio y estaba siendo retenido por el morador.

Una patrulla adscrita al SETUR 2025 en funciones de patrulla contactó con el residente de la vivienda, quien relató lo sucedido. Según su declaración, escuchó un fuerte golpe en el balcón y descubrió a un hombre que intentaba entrar. Trató de impedirlo desde la puerta principal, pero el individuo logró acceder por la puerta de la cocina, que estaba sin pestillo.

Tras un forcejeo, el propietario consiguió inmovilizarlo fuera de la casa hasta la llegada de los agentes. Así, tras una inspección ocular, los policías comprobaron que el joven había tenido que escalar un muro de dos metros y una pérgola de tres metros de altura para acceder a la vivienda. Al ser interrogado, aseguró que se había confundido.

Ante los hechos, el hombre fue trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de allanamiento de morada. La sala de atestados de la Policía Local inició las diligencias policiales y tomó declaración a las víctimas. Posteriormente, pasó a disposición de la Policía Nacional.