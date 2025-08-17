Detenido un joven en Mallorca por amenazar a menores con difundir imágenes de contenido sexual

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un joven en Mallorca, como presunto autor de un delito corrupción de menores, coacciones y descubrimiento y revelación de secretos, por amedrentar a varias menores por una conocida red social.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica de este cuerpo policial inició una investigación el pasado mes de marzo como consecuencia de una denuncia interpuesta en Alicante, donde una menor de edad denunciaba que por medio de una famosa red social había conocido a un joven y, tras entablar una cierta amistad con él, se habían intercambiado varios videos de índole sexual.

El denunciado actuaba de manera muy posesiva y celosa por lo que la menor dejó de tener relación con el mismo, pero fue entonces cuando empezó a coaccionarla y amenazarla con difundir las imágenes y videos que tenía de ella guardados.

Posteriormente, en Madrid se tramitó una denuncia por parte de otra menor que había sufrido hechos similares. La actitud del denunciado fue mucho más agresiva y posesiva, puesto que sus celos aumentaron con el devenir del paso de las conversaciones que tenía con la menor, ya que pensaba que hablaba con otros chicos por la red social y que se enviaban videos y fotos de carácter sexual como hacía con él, llegando a amenazar a la menor con difundir las imágenes de contenido sexual que le había remitido.

Una vez que los agentes de delitos tecnológicos de las localidades donde se efectuaron las denuncias realizaron las primeras gestiones, se tuvo conocimiento que el presunto autor se encontraba en Mallorca, por lo que se solicitó colaboración para continuar con la investigación y dar con el paradero del denunciado.

Finalmente, los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma lo localizaron y procedieron a su detención e intervención de su terminal telefónico.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos, así como para la localización de más víctimas, teniendo constancia de una nueva víctima en la península.