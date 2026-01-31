Detenido un ladrón reincidente por robar tres maletas a unos árbitros de fútbol en Ibiza

Archivo - Un agente de la Policía Nacional junto a un coche oficial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

IBIZA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar tres maletas con perfumes, dispositivos electrónicos y ropa que unos árbitros de fútbol tenían guardadas en su coche en Ibiza.

Al arrestado, además, se le imputa un segundo hurto cometido en otro vehículo que estaba estacionado en la vía pública, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Los hechos, investigados por la Unidad Contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), ocurrieron los días 10 y 16 de enero, respectivamente, en la localidad de Ibiza.

Entre ambos hurtos, los dos cometido en vehículos que se encontraban aparcados en la calle, el sospechoso sustrajo efectos valorados en un total de 9.000 euros.

En el segundo robo, el autor se llevó tres maletas con perfumes, dispositivos electrónicos, ropa y distintos efectos que pertenecían a un equipo de árbitros de fútbol.

El hombre, de 30 años y nacionalidad argelina, fue arrestado como supuesto autor de dos delitos de hurto. Ya había sido arrestado en anteriores ocasiones por delitos contra el patrimonio.