Efectos sustraídos - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha detenido a un hombre, de origen colombiano, por presuntamente haber entrado en una vivienda para sustraer joyas, dinero y una caja fuerte.

Los hechos se remontan al pasado 24 de octubre, cuando la propietaria del inmueble denunció que al regresar a casa con su hija menor después de ausentarse unas horas comprobó que algunas estancias de la casa se encontraban revueltas y que habían sustraído 500 euros de dinero en efectivo que tenía en un cajón de una mesita de noche y una caja fuerte que contenía 7.500 euros en billetes y diferentes joyas de oro, cuyo valor era de 14.000 euros.

A partir de ese momento, la Brigada Local de Policía Judicial de Maó asumió la investigación y determinaron que, al haber marcas en la puerta, posiblemente el presunto autor habría entrado por allí.

En el marco de la investigación, los agentes se entrevistaron con la víctima y con vecinos de la zona para recabar información que pudiera resultar de interés. Todas las actuaciones permitieron abrir nuevas líneas de investigación y centrar las sospechas sobre un hombre. Asimismo, las indagaciones policiales apuntaron a que el sospechoso podría haber observado las rutinas y horarios en los que el domicilio quedaba vació debido a las actividades habituales de la menor.

Finalmente, los agentes identificaron al presunto autor de los hechos, quien fue detenido el pasado martes como presunto autor de un delito de robo con fuerza. La investigación permitió, además, recuperar la caja fuerte sustraída, así como las joyas y diversos objetos que se habían robado.

Entre los efectos recuperados se encuentran, un reloj de oro, varios colgantes de oro, una cadena de oro con perlas, un brazalete y un par de pendientes de oro, dos anillos de oro y dinero en efectivo.