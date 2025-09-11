Detenido por masturbarse frente a una menor mientras conducía por Manacor

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente masturbarse en presencia de una menor mientras conducía un vehículo comercial por las calles de Manacor.

Fue la tarde de este miércoles cuando la víctima observó como una furgoneta de color blanco se acercaba lentamente por su espalda para posteriormente acelerar y situarse a su altura.

La joven siguió su camino, pero el hombre la seguía de cerca a muy poca velocidad y sin quitarle la mirada de encima, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

En un momento dado en el que el vehículo estaba paralela a ella observó como el conductor manejaba el volante con una mano y con otra se masturbaba "sin ninguna intención de esconderse".

La chica manifestó haber temido por su integridad física o por las intenciones del sospechoso, motivo por el que dio media vuelta para volver a su domicilio y se introdujo en un aparcamiento cercano.

Poco después se personó en la comisaría y presentó una denuncia ante los agentes de al Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM).

Estos asumieron la investigación y, tras las correspondientes pesquisas, detuvieron al sospechoso, un hombre de nacionalidad española, como supuesto autor de un delito de exhibicionismo.