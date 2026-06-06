Detenido por mostrar y manosearse los genitales ante niños en un autobús en Menorca

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en Palma junto al coche policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella a un hombre por supuestamente mostrar y tocarse los genitales ante menores un autobús.

Según han informado en un comunicado, una mujer que se encontraba de vacaciones junto con su familia en la localidad menorquina denunció que mientras se encontraba junto a sus hijos, todos ellos menores de edad, a bordo del autobús dirección a una de las calas del municipio, observaron como un varón joven se sentaba paralelo a los asientos de dos de sus hijos.

En un momento del trayecto, su hija menor de 12 años le envió un mensaje junto con una fotografía del varón que tenía sentado al lado. En el mensaje le decía que el ahora arrestado, de origen colombiano, se estaba manoseando sus partes intimas, dejando a la vista su pene y que mientras realizaba estos gestos no paraba de mirarla. En la fotografía que posteriormente aportó la denunciante, se observaba perfectamente la acción descrita por la menor.

Una vez informados de los hechos, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional en Ciutadella, tras varias gestiones, identificaron al sospechoso.

Practicadas las pertinentes diligencias, una vez identificado el presunto autor de los hechos, se estableció un dispositivo de localización y detención. El pasado jueves el hombre fue localizado y detenido.