Detenido por negarse a realizar la prueba de alcoholemia tras provocar un accidente múltiple en Palma

El vehículo accidentado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente negarse a realizar una prueba de alcoholemia tras provocar un accidente múltiple.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, ocurrieron sobre las 03.05 horas del pasado domingo en la calle Bartomeu Calatayud.

Un coche circulaba a elevada velocidad cuando, en una salida de la autovía de Inca, chocó contra el bordillo y salió proyectado contra dos vehículos que se encontraban estacionados de forma correcta.

El hombre, de nacionalidad argentina y 31 años de edad, presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas y mostraba un estado de gran excitación.

Rechazó de forma taxativa la asistencia de una ambulancia y comenzó a deambular de forma agitada por la calzada, poniéndose en riesgo por la proximidad de la autopista. Además, propinó patadas a restos del vehículo que estuvieron a punto de golpear a los agentes.

Ante su intención de abandonar el lugar y su resistencia a someterse a una prueba de alcoholemia, le detuvieron como supuesto autor de delitos de desobediencia y contra la seguridad vial.

El informe policial ha sido remitido a la autoridad judicial y el vehículo, retirado por la grúa municipal.