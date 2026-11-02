Detenido en Palma por acosar a su vecina con notas intimidatorias y orinándole en el felpudo

Recurso de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de acoso hacia una mujer mayor y vulnerable tras haberle dejado notas amenazantes y haberle orinado en más de una ocasión en su puerta y felpudo, a raíz del ruido que presuntamente la mujer causaba.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la víctima llegó a interponer cinco denuncias por los hechos, en la que daba cuenta de notas amenazantes en una vivienda en la zona de la calle Manacor, de Palma. Según las denuncias, la mujer narraba que, tras unas desavenencias con un vecino de su bloque, comenzó a encontrar notas amenazantes en la puerta de su vivienda.

Tras hallar el pasado mes de febrero la primera nota amenazante, interpuso una denuncia contra el presunto autor, quien había tenido un encontronazo con otra vecina del inmueble.

Después de esta primera denuncia, el presunto autor no cesó en sus amenazas y llegó a orinar en la puerta de la víctima en más de una ocasión, de manera que la situación afectó a la víctima en su vida cotidiana, llegando a tener miedo de salir de casa.

Una vez conocidos los hechos, el Grupo de Investigación de la comisaría centro inició las pertinentes pesquisas para confirmar los hechos denunciados por la victima.

Finalmente el jueves se procedió a la localización y detención del varón como presunto autor de un delito de acoso.