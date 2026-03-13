Detenido en Palma por agredir y amenazar varias veces a personal de un centro sanitario

Un agente de la Policía Nacional frente a una ambulancia. - POLICÍA NACIONAL
PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional de Palma ha detenido a un varón por agredir y amenazar a un médico de un centro sanitario mientras estaba intentando atenderle.
Según ha informado la Policía este viernes en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde, cuando un varón había entrado a un centro sanitario solicitando medicación "de manera agresiva".
En ese momento, un médico, antes de que pasara a consulta, fue a atenderle en la recepción, donde le dijo que se iba a dirigir al despacho para prescribirle medicamentos.
Entonces, el agresor fue tras él, le empujó y le dio una patada en la espinilla, momento en que intervino la seguridad del centro y fue alertada la Policía al pulsarse un botón del pánico.
Los agentes descubrieron que, el día anterior, el mismo hombre había amenazado a otro sanitario y a un trabajador del centro porque no le dieron unos fármacos que él quería, aludiendo que iba a "matar" a los sanitarios con un cuchillo y a "irse a prisión".