Detenido en Palma por amenazar con un cúter para robar una cerveza

Robo con cuter - CORT

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por intentar robar una cerveza a un ciudadano amenazándolo con un cúter, según ha informado este lunes en un comunicado en el que detalla que el arresto tuvo lugar el 8 de mayo.

Según ha detallado la Policía, el arrestado, de nacionalidad marroquí y 33 años, tenía en vigor una orden judicial de búsqueda y detención desde diciembre de 2025 y ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa.

La intervención se inició a las 00.00 horas, cuando se recibió el aviso de un ciudadano que alertaba sobre la presencia de un individuo con un cúter en la calle Francesc Manuel de los Herreros.

Según el relato de la víctima, los hechos ocurrieron en el exterior de un establecimiento de apuestas, cuando el presunto autor le cogió una cerveza de forma repentina. Al recriminarle la acción, el agresor esgrimió la hoja de un cúter para intimidarle y exigirle la bebida.

Como defensa, el perjudicado le lanzó otra cerveza que llevaba en la mano y huyó del lugar, manteniendo una distancia de seguridad mientras solicitaba presencia policial. Al llegar la Unidad Nocturna, los agentes localizaron al requirente, que subió al vehículo policial para facilitar la búsqueda del sospechoso. Pocos minutos después, lo localizaron en las proximidades de la plaza de Pere Garau, por lo que los agentes le dieron el alto y le encontraron la hoja del cúter en el bolsillo de su chaqueta.

Durante el traslado del detenido a dependencias policiales, mostró una actitud agresiva y golpeó la mampara del vehículo en repetidas ocasiones. Finalmente, la Sala de Atestados instruyó las diligencias penales pertinentes, que, junto con el detenido, fueron traspasadas a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.