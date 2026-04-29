Detenido en Palma un hombre por conducción temeraria y atentar contra agentes de la autoridad

Agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por conducción temeraria y bajo la influencia del alcohol, negarse a realizar una prueba de alcoholemia y atentar contra los agentes.

Según ha informado en un comunicado, la actuación comenzó tras una denuncia de un conductor alertado de una furgoneta que circulaba de forma errática por la carretera, obligando al resto de coches a apartarse para no colisionar.

Los agentes localizaron el vehículo a la altura de Son Ferriol y, al no responder a las advertencias ni a las señales lumínicas de la patrulla, comenzaron a seguirle hasta llegar a la barriada del Estadio Balear, donde empezó a aminorar la marcha.

En ese momento, uno de los agentes salió de la patrulla y se abalanzó sobre la ventanilla de la furgoneta para accionar el freno de mano y retirar las llaves del contacto, logrando detener el vehículo.

Una vez detenido, el hombre mostró síntomas evidentes de hallarse bajo los efectos del alcohol y, en el momento de solicitarle la documentación, el hombre, posteriormente identificado de nacionalidad española y 42 años, se negó a dar su documentación y propinó un fuerte empujón a uno de los agentes, mientras insultaba y amenazaba.

Ante esto, los policías procedieron a su detención y lo llevaron a comisaría, donde volvió a negarse a someterse a una prueba de etilometría. En ese momento, los agentes constataron que el conductor ya contaba con antecedentes por delitos contra la seguridad vial y, una vez finalizadas las diligencias, pasó a disposición judicial.