Detenido por pelearse con otro hombre que se negó a darle dinero en Palma

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente pelearse con otro que se negó a darle algo de dinero cuando se lo pidió.

Los hechos, ha informado el cuerpo municipal, sucedieron sobre las 18.50 horas del pasado 29 de noviembre en la calle Sant Miquel.

Los agentes que patrullaban por la zona observaron que se estaba produciendo una pelea entre dos hombres e intervinieron para separarlos.

Según manifestó la víctima, el incidente se había iniciado poco antes en un bar de la calle Olms. El sospechoso se había acercado a su mesa para pedirle dinero y, cuando se negó, le comenzó a insultar.

Posteriormente se volvieron a cruzar en plena calle y el arrestado volvió a hostigarle, lo que desembocó en la pelea.

El detenido, por su parte, manifestó que él estaba profiriendo insultos en voz alta por la vía pública porque estaba enfadado y tiene problemas psicológicos, y que la otra persona se lo había tomado como algo personal.

Aunque ninguno de los dos quiso denunciar los hechos, los agentes realizaron las comprobaciones pertinentes y descubrieron que a uno de ellos, de 46 años, le constaba una orden de detención e ingreso en prisión por un quebrantamiento de condena.

Es por ello que fue arrestado y trasladado a las dependencias de la Policía Nacional para su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.