Detenido tras protagonizar una temeraria fuga en coche para huir de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional junto a un vehículo. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen español por conducir de manera temeraria, poner en peligro a peatones y vehículos para huir de la policía.

Los hechos, según ha informado el cuerpo en nota de prensa, ocurrieron el pasado viernes por la noche, en la calle Aragón, cuando una patrulla vio como un vehículo realizó un cambio de sentido brusco y perdió el control momentáneamente y acelerando de manera desmedida para evitar un posible control policial.

En ese momento, los agentes empezaron a perseguir el coche que iba ocupado por tres personas.

El conductor empezó a derrapar y a realizar maniobras bruscas, pero se detuvo en un semáforo. Al ver que los policías nacionales trataban de retenerlos, al darles el alto, el coche pasó el semáforo en rojo y volvió a darse a la fuga.

Desde ese momento, el conductor se saltó varios semáforos en rojo, realizaba zigzags, derrapaba y pasaba a otros vehículos de manera temeraria para tratar de escapar de los policías.

Además, rozó en varias ocasiones la acerca y puso en riesgo a peatones. De la misma manera, invadió en diversas ocasiones el carril contrario y estuvo a punto de chocar contra otros vehículos.

En un momento dado, los agentes perdieron de vista al vehículo y, ante el peligro que estaba suponiendo la persecución, redujeron la velocidad. No obstante, justo en ese momento, un varón les indicó que el coche que perseguían acababa de parar y que los ocupantes habían huido a la carrera.

La patrulla de la Policía Nacional pudo ver a los tres individuos correr y, rápidamente, los interceptó.

Al entrevistarse con el conductor, este dijo que había tratado de escapar porque había sido detenido previamente y tenía miedo de tener algún percance más con la autoridad.

Por el peligro que originó su conducción temeraria, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito contra la seguridad vial.