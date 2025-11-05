Detenido el responsable de una plantación de marihuana en una vivienda de Santa Eulària.

IBIZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil en Ibiza ha detenido a un varón de 36 y nacionalidad española por un delito contra la salud pública en la localidad de Santa Eulalia del Río tras constatarse que era responsable de una plantación de marihuana.
Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos se remontan al pasado 17 de octubre, cuando agentes del Puesto Principal de Santa Eulària tuvieron conocimiento de forma anónima de una posible plantación de marihuana en un inmueble de la localidad anteriormente referida.
Así, se estimó oportuno iniciar labores de investigación y comprobación de los indicios recibidos en relación a una posible plantación de marihuana.
Durante la realización de las gestiones se realizaron vigilancias en la zona de la vivienda donde se pudo observar bastante movimiento de personas que accedían a la misma saliendo al poco tiempo, por lo que algunos fueron interceptados para su identificación y comprobación de que portaban algún tipo de sustancia estupefaciente, siendo esto positivo en marihuana y hachís.
En el domicilio, además, se apreciaba un olor bastante fuerte no correspondiente con el consumo de marihuana, sino que se percibía como un cultivo de plantas de marihuana.
Las agentes siguieron con las respectivas comprobaciones y consiguieron identificar al inquilino, un conocido por los cuerpos policiales por delitos de robos y lesiones.
El pasado sábado 25 de octubre, se accedió a la vivienda donde fueron halladas numerosas plantas de marihuana ya cortadas, diversos tipos de fertilizantes, un invernadero, un sistema de agua y útiles de cultivo y manipulación de sustancias estupefacientes, así como aproximadamente 3,5 kilogramos de marihuana, 87 gramos de hachís y pequeñas cantidades de otras sustancias como cocaína, 'tusi' y pastillas de éxtasis.
El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.