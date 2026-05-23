Detenido por robar 450 euros de dos establecimientos de Maó usando un disfraz

Las herramientas empleadas por el sospechoso para cometer los robos. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar 450 euros en efectivo de las cajas registradoras de dos establecimientos comerciales de Maó utilizando un disfraz.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron entre el los pasados diciembre y febrero.

El sospechoso, ataviado con un disfraz para evitar ser identificado, fracturó los cristales de las puertas de ambos establecimientos, ubicados en la zona de Borja Moll y en la avenida Menorca.

Una vez dentro, se apoderó del dinero que encontró en las cajas registradoras, un total de 450 euros.

Los policías le localizaron y detuvieron el pasado miércoles como supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza. El viernes fue puesto a disposición de la autoridad judicial.