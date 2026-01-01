Detenido por robar el coche de una trabajadora, que después robaron dos menores en Palma

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente robar el teléfono móvil, la cartera y el coche de una trabajadora, que después robaron dos menores en Palma.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, un hombre se personó a un centro de menores de Palma preguntando por dos internos a los que acusaba de haberle robado el coche.

La Policía acudió al lugar y, aunque el hombre ya se había ido, averiguaron que este previamente había ido a recoger a los dos menores y habían ido a dar una vuelta. Según la Policía, en un momento el hombre bajó del vehículo y los dos menores aprovecharon para llevárselo y lo aparcaron en el barrio de Son Gotleu.

Los agentes localizaron el coche, que tenía una rueda pinchada y le faltaba la batería. Dicho vehículo pertenecía a una trabajadora que había acudido a un domicilio a cuidar a una señora.

El presunto autor había ido al domicilio para ver a un familiar de la señora y había robado el teléfono móvil, la cartera y las llaves del coche de la trabajadora.

Así, la Policía localizó al hombre cerca de un salón de juegos y lo detuvieron como presunto autor de un delito contra la seguridad vía, otra de hurto de los objetos del bolso y otro por la sustracción del coche.

Los dos menores fueron detenidos por sustracción de vehículo y un delito contra la seguridad vial.

En dependencias policiales se comprobó que el hombre había infringido una orden de alejamiento de su tía, la cual interpuso denuncia, por tal motivo también fue detenido por quebrantar la orden de alejamiento.