Detenido por robar en comercios del centro de Palma pese a contar con una orden de alejamiento

Agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre de 56 años por, presuntamente, haber robado en varios comercios del centro de la ciudad, aunque ya contaba con una orden de alejamiento de esta misma zona.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles sobre las 14.50 horas, cuando una patrulla que prestaba apoyo en otro servicio en la confluencia de la calle Jaume II con la calle Marquès del Palmer fue requerida por una ciudadana.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que la mujer alertó a los policías que un individuo acababa de sustraer diversos objetos en distintos locales del entorno y señaló al sospechoso, quien llevaba una bolsa y caminaba al inicio de la calle Sindicat, frente a la plaza d'en Coll.

Al percatarse de la presencia policial, el varón emprendió la huida a la carrera hacia el interior de la calle peatonal y se escondió en la terraza de un establecimiento hostelero, donde fue interceptado por los efectivos.

Al ser interrogado por los artículos que llevaba en la bolsa, el implicado no pudo acreditar su procedencia lícita. Los policías preguntaron en los comercios afectados, donde los responsables reconocieron los productos como propios, confirmaron la sustracción al descuido y manifestaron la intención de interponer la denuncia correspondiente. Todos los efectos recuperados se devolvieron a sus legítimos propietarios en el mismo momento.

De forma paralela, al consultar las bases de datos policiales, los agentes constataron que sobre el investigado pesaba una orden de alejamiento en vigor dictada por un Tribunal de Instancia de Palma, que le prohibía aproximarse a menos de 200 metros de la calle Sindicat.

Ante estos hechos, los policías procedieron a la detención del varón por los posibles delitos de hurto continuado y quebrantamiento de medida cautelar, por lo que una vez concluido el atestado en dependencias policiales, se instruyeron las diligencias judiciales oportunas, que fueron traspasadas junto con el detenido a la Policía Nacional.